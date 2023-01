PIL 2023: Bankitalia migliora stima, ma rischi da elevata incertezza

(Teleborsa) - Banca d'Italia ritocca nuovamente al rialzo le sue previsioni di crescita economica della Penisola sull'insieme di quest'anno, per cui ora prevede unmentre conferma la stima di unLe cifre sono contenute nel Bollettino economico e segnano comunque una frenata rispetto alstimato su. Nel Bollettino economico dello scorso ottobre Bankitalia prevedeva una crescita del PIL dello 0,3% quest'anno e dell'1,4% il prossimo, a metà dicembre aveva effettuato una prima revisione al +0,4% sul 2023 e all'1,2% su 2024 e 2025.Ribadita anche la, dovuta innanzitutto agli sviluppi dellaE "in uno scenario in cui si ipotizza la sospensione permanente delle forniture di materie prime energetiche dalla Russia all'Europa, il prodotto si contrarrebbe nel 2023 e nel 2024 - avverte - e crescerebbe moderatamente nell'anno successivo. L'inflazione salirebbe ulteriormente quest'anno, per poi scendere decisamente nel prossimo biennio". Per l'inflazione, salita quasi al 9 per cento nello scorso anno, Bankitalia prevede che resti elevata, con una moderazione al 6,5 nel 2023 - il dato è stato rivisto al ribasso rispetto alla stima del 7,3% dell'aggiornamento di metà dicembre - e poi un rallentamento "più marcato in seguito", al 2,6% nel 2024 e al 2% nel 2025.sulla media del quarto trimestre, mentre "nello stesso periodo le misure governative in materia energetica avrebbero mitigato la dinamica dei prezzi al consumoSecondo l'istituzione di Via Nazionale, l'inflazione generale nell'area euro "si è mantenuta elevata", con un 9,2 per cento a dicembre "seppure in flessione da novembre. La componente di fondo ha continuato a rafforzarsi, anche per effetto di una trasmissione graduale dei passati rincari energetici".secondo le ultime previsioni della Banca d'Italia contenute nel Bollettino economico. Nel 2024 il tasso di disoccupazione dovrebbe ridursi al 7,9% e nel 2025 il calo dovrebbe proseguire con un 7,6%.. "Il numero di occupati è tornato ad aumentare lievemente nel bimestre ottobre-novembre - rileva lo studio - ancora sostenuto dalla componente a tempo indeterminato per effetto delle trasformazioni delle posizioni temporanee avviate nel 2021. L'andamento delle retribuzioni si conferma contenuto, anche per il protrarsi dei processi negoziali nei servizi, dove è ancora alta la quota di dipendenti in attesa di rinnovo del contratto collettivo. Nel 2023 la dinamica salariale accelererebbe moderatamente"