Gentili Mosconi verso quotazione su Euronext Growth Milan

(Teleborsa) -ha avviato l'iter per la(EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. Il gruppo, costituito nel 1988 a Como, opera nel mercato della moda di lusso offrendo servizi di design, trasformazione e stampa di tessuti grezzi in stampe personalizzate ed esclusive.In particolare, il gruppo si pone comeper le realtà più iconiche e rappresentative delnel tradurre le idee e le necessità dei propri clienti in tessuti o prodotti finiti, con design e stampe personalizzate ed esclusive, coniugando capacità artigiane e tradizione con l'innovazioneGentili Mosconi, affidando a partner esterni le fasi intermedie del processo produttivo, con solo circa il 70% delle esigenze di stampa gestite attraverso la stamperia interna Emme, acquisita nel 2015. Ciò consente un'elevata flessibilità nel rispondere alle richieste dei clienti e un rapido time to market.Al 31 dicembre 2021, Gentili Mosconi ha registrato untotale di 40 milioni di euro, di cui circa il 41% in Italia e il restante 59% all'estero.Il processo di quotazione è curato da(che riveste il ruolo di) e la data prevista di ammissione è il 3 febbraio 2023, con l'inizio delle negoziazioni nei giorni seguenti.Prima dell'ammissione ilè controllato da Francesco Gentili (Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore delegato) per il 52% e Patrizia Mosconi (Amministratore) per il 48%.