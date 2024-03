Valica, ok da assemblea a delega AuCap per operazioni straordinarie

Valica

(Teleborsa) - L'di, società quotata su su Euronext Growth Milan e operante nel settore del marketing tecnologico con un focus nei settori del turismo e dell'enogastronomia, hal'attribuzione dellaal Consiglio di Amministrazione dia pagamento e in via scindibile, in una o più volte,per un importo massimo complessivo pari a 7 milioni di euro, comprensivo di eventuale sovrapprezzo entro il termine di cinque anni.Le ragioni che hanno reso opportuna una proposta di delega - si legge in una nota - sono ascrivibili alla, così come previsto in sede di ammissione alla quotazione su Euronext Milan, per perseguire tale strategia Valica potrebbe avere bisogno di reperire ulteriori risorse finanziarie."La possibilità di reperire risorse finanziarie aggiuntive attraverso lo strumento della delega consentirà di, contribuendo così a una crescita più rapida e sostenibile - ha commentato l'- L'approvazione di questa delega permetterà al Consiglio di Amministrazione di agire prontamente e in modo flessibile per potenziare la nostra capacità finanziaria".