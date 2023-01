PA, 200 milioni da BEI e CDP per finanziare progetti di sostenibilità

(Teleborsa) - Stimolare gli investimenti di Enti Locali e Pubblici su tutto il territorio nazionale al fine di accelerare la transizione ecologica, grazie a progetti che mirano a promuovere la mobilità sostenibile, migliorare l'efficienza energetica negli edifici e proteggere l'ambiente contro futuri shock climatici. Questo è l'obiettivo del nuovoche rappresenta la prima operazione fra le due Istituzioni interamente dedicata agli investimenti green del settore pubblico.L'intesa, che sviluppa e amplia ulteriormente la già fruttuosa cooperazione tra i due istituti, porterà alla, a vantaggio delle amministrazioni pubbliche, in particolare di quelle locali, che potranno usufruire di tassi più accessibili.Beneficiando delle vantaggiose condizioni di raccolta di BEI sui mercati internazionali in termini di tassi di interesse,– spiega una nota congiunta – svilupperà un, che consentirà di trasferire il vantaggio BEI ai beneficiari finali, garantendo un sensibile risparmio economico per gli Enti che intendono investire in infrastrutture sostenibili. L'operazione consentirà così di raggiungere un numero significativo di pubbliche amministrazioni in tutta Italia, incluse quelle che tradizionalmente non si avvalgono dell'accesso diretto ai finanziamenti della Banca dell'UE, con un duplice beneficio: stimolare l'economia locale e il raggiungimento degliLaè rivolta, tra gli altri, a progetti green nell'ambito dell'edilizia scolastica e pubblica, della mobilità ciclistica, delle energie rinnovabili, del rimboschimento, smaltimento rifiuti e automezzi pubblici. Inoltre, grazie ad un ulteriore accordo fra le due Istituzioni,I per aumentare la propria quota di finanziamenti a favore della sostenibilità ambientale, così come previsto anche dallo stesso Piano Strategico 2022-24. I servizi di consulenza della Banca dell'UE, sviluppati nell'ambito del Green Gateway, il programma lanciato dalla BEI e la Commissione Europea, contribuiranno a migliorare la valutazione dell'ammissibilità ed il monitoraggio dell’impatto dei progetti green e, al contempo, a rafforzare le conoscenze degli intermediari finanziari BEI nell’area della Tassonomia verde dell'UE.