Civitanavi Systems rafforza welfare aziendale con polizza Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -, gruppo quotato su su Euronext Milan attivo nel campo dei sistemi di navigazione e stabilizzazione inerziali utilizzati nei settori aerospazio, navale e industriale, ha stipulato conunadalle conseguenze economiche che possono verificarsi a seguito dell'insorgere di gravi malattie. Si tratta di un concreto supporto a tutti i dipendenti, distribuiti tra l'headquarter di Pedaso (Fermo) e le sedi di Ardea (Roma) e Casoria (Napoli)."Ledi sviluppo e il loro benessere è un fattore che, come azienda responsabile, desideriamo sostenere e promuovere - ha commentato l'- Civitanavi Systems sta affrontando una sfida che ci coinvolge tutti e che solo insieme potrà portare i risultati attesi."Lo scorso anno abbiamo fatto il nostro ingresso in Borsa Italiana, questo traguardo ci ha permesso di competere a livello internazionale e di attrarre sia partner autorevoli e di alto profilo come Intesa Sanpaolo, sia talenti nazionali e internazionali che hanno arricchito il nostro gruppo di lavoro - ha spiegato - Ilper una società come la nostra che fa dell'eccellenza un fiore all'occhiello"."Il welfare aziendale può e deve costituire sempre più un elemento di stimolo al sistema produttivo, contribuendo significativamente aldelle nostre imprese - ha detto, Direttrice Regionale Emilia-Romagna e Marche di Intesa Sanpaolo - La collaborazione con una realtà di eccellenza come la Civitanavi Systems è per noi particolarmente importante poiché avviene con una PMI che costituisce un esempio di successo di un progetto ad alto contenuto di innovazione".