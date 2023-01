General Electric, outlook sotto le attese con difficoltà business rinnovabili

General Electric

GE HealthCare Technologies

(Teleborsa) -(GE), storica multinazionale statunitense attiva nel campo della tecnologia e dei servizi, ha registratopari a 21,8 miliardi di dollari nel(+7% rispetto allo stesso periodo del 2021) e ordini pari a 25,4 miliardi di dollari (+15%). L'è stato di 1,24 dollari per azione, superiore alla stima media degli analisti di 1,13 dollari per azione. I risultati includono le operazioni di, che ha completato il proprio spin-off a inizio gennaio 2023.i ricavi sono stati pari a 76,6 miliardi di dollari (+3%), mentre l'EPS rettificato è stato di 2,62 dollari (+0,91 dollari). Le performance delle varie divisioni sono state però molto diverse. Tra le altre,ha chiuso l'anno con un profitto di 4,8 miliardi, mentreha perso 2,2 miliardi di euro.Per, GE si aspetta un(esclusa GE HealthCare) compreso tra 1,60 e 2,00 dollari (inferiore all'aspettativa media degli analisti di 2,36 dollari), mentre i ricavi organici dovrebbero crescere di poco meno del 10% e il free cash flow è visto in un intervallo di circa 3,80 miliardi di dollari.