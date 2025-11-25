Milano 17:35
Moody’s alza il rating IFSR di Generali ad "A2", prospettive stabili

(Teleborsa) - Moody's ha migliorato il rating sulla solidità finanziaria (Insurer Financial Strength Rating - IFSR) di Generali da A3 ad A2 e ha cambiato l’outlook da positivo a stabile.

L’aggiornamento segue l’innalzamento di un notch del rating del Governo italiano (Baa2, stabile).

Il miglioramento riflette inoltre l’eccellente solidità patrimoniale e il forte profilo di business del Gruppo, che si basa su posizioni di leadership nei rispettivi mercati europei in cui opera, sulla diversificazione delle linee di business e sul relativamente basso rischio legato ai prodotti.

Ugualmente sono stati cambiati da positivi a stabili gli outlook delle principali compagnie controllate da Generali in Italia, Francia e Germania.
