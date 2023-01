Wall Street poco mossa ostaggio delle trimestrali

Morgan Stanley

Verizon

AT&T

Nike

McDonald’s

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Travelers Company

Caterpillar

American Express

JP Morgan

3M

Merck

Walgreens Boots Alliance,

Johnson & Johnson

Paccar

Monster Beverage

Align Technology,

Seagen,

Advanced Micro Devices

Atlassian

Astrazeneca

Docusign,

(Teleborsa) - Sosta intorno alla parità la Borsa di New York, con l'attenzione degliche resta concentrata sempre sulle banche centrali chealla luce degli ultimi dati economici.Nel frattempo, gli addetti ai lavori guardano anche alla stagione delle trimestrali negli Stati Uniti ormai entrata nel vivo che darà un quadro più chiaro dello stato dell'economia statunitense. Tra i conti in agenda oggi, il bilancio più atteso è quello di Microsoft che sarà pubblicato dopo la chiusura dei mercati.Risolti i problemi tecnici al Nyse che si sono verificati nei primi minuti di contrattazioni e che hanno provocato la sospensione di decine di titoli. Tra quelli fermati risultano le società, secondo il sito del Nyse, che poi hanno ripreso le contrattazioni alle 9.45 (le 15.45 in Italia).Tra gli indici statunitensi, ilsi attesta a 33.632 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per l', che rimane a 4.013 punti. Leggermente negativo il(-0,3%); come pure, in lieve ribasso l'(-0,21%).Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500.del Dow Jones,(+2,66%),(+1,84%),(+1,52%) e(+1,16%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,64%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,10%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,98%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,30%.(+6,61%),(+2,70%),(+2,30%) e(+1,90%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,91%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,67%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,35%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,13%.Tra i datisui mercati statunitensi:15:45: PMI composito (preced. 45 punti)15:45: PMI manifatturiero (atteso 46 punti; preced. 46,2 punti)15:45: PMI servizi (atteso 45 punti; preced. 44,7 punti)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -593K barili; preced. 8,41 Mln barili)14:30: PIL, trimestrale (atteso 2,6%; preced. 3,2%).