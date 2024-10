Wall Street parte in moderato rialzo

CVS Health

(Teleborsa) -, fatta eccezione per alcune blue-chips, che subiscono l'effetto dei risultati trimestrali, comeche pesa sul Dow30.A sostenere gli acquisti contribuiscono invece i, che offrono segnali confortanti in vista dell'uscita, la prossima settimana, dei risultati di altre big tech comeedGli investitori stanno cercando di digerire i, ai minimi da 18 mesi e sotto il target del 5% fissato da Pechino per quest'anno. A controbilanciare la delusione ha contribuito, che ha annunciato una iniezione di liquidità per finanziare le imprese.Dagli USA dono arrivati, con l'avvio di nuovi cantieri ed i permessi edilizi risultati in calo a settembre.Scambia con un calo dello 0,42% il, mentre l'si posiziona a 5.853 punti. In buon rialzo il(+0,67%); come pure l'(+0,26%). In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+1,21%) e(+0,63%). Il settore, con il suo -0,59%, si attesta come peggiore del mercato.Al top tra i(+1,13%),(+1,07%) e(+0,60%). La peggiore è, che cede il 4,84%.