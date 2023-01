iFame a Sigep 2023: l'app che gestisce flussi logistici e pagamenti al ristorante

(Teleborsa) - Arriva l'app che gestisce la logistica dei ristoranti: dalla prenotazione del tavolo all'ordine, senza tralasciare la possibilità di pagare tramite app dal tavolo. iFame è una nuova startUp tutta italiana, presentatasi a Sigep 2023 nell'ambito della StartUp Area. Teleborsa ha intervistato, Amministratore delegato di iFame."E' un'applicazione pensata per ottimizzare il flusso logistico all'interno dei ristoranti, far vivere esperienze immersive agli utenti, dare attenzione alle intolleranze, alle allergie ed alle abitudini dell'utente e, andando ad ottimizzare il flusso logistico del ristorante, si vanno ad aumentare anche i ricavi ed il margine alla fine dell'anno"."Quest'idea è nata dalla voglia di fare qualcosa di innovativo: io sono già nel mondo della logistica, quindi dell'ottimizzazione logistica nelle aziende, da questo punto ci siamo voluti spostare nel mondo della ristorazione per andare ad ottimizzare il flusso linguistico. Da qui dsono0 nate poi altre idee, che stiamo sviluppando, pensate per migliorare l'esperienza dell'0utente finale."L'utente tramite la nostra app può prenotare, può inserire il suo prifilo, quindi abitudini, intolleranze, allergie. Oltre alle prenotazioni può effettuare gli ordini, tramite un menù interattivo, questo ordine può arrivare prima al ristorante per ottimizzare le tempistiche e può avvenire anche quando si effettua il ceck-in al ristorante, mi siedo al tavolo, non ho fretta e sfoglio il menù, vivendo esperienze immersive. Oltre a tutti questi aspetti io possi anche pagare tramite applicazione evitando le lunghe code alla cassa".