Compagnia dei Caraibi, Value Track conferma giudizio dopo risultati 2022

Compagnia dei Caraibi

(Teleborsa) - ValueTrack hasu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'importazione, sviluppo, brand building e distribuzione di distillati, vini e soft drink di fascia premium e ultra-premium. La revisione della valutazione è arrivata dopo che la società ha chiuso il 2022 con ricavi consolidati in un range compreso tra 53,8 milioni e 54,8 milioni di euro, in crescita di oltre il 26% rispetto al 2021.Per quanto riguarda i ricavi, il tasso di crescita a/a "è", scrivono gli analisti, anche se circa 2 milioni di euro in meno rispetto alle previsioni, principalmente a causa di una stagione post-estiva 2022 un po' meno performante rispetto all'impareggiabile 2021 (post lockdown).Per quanto riguarda la posizione Net Cash, la cifra di fine anno è di circa 1,5 milioni di euro inferiore rispetto alle previsioni. "Comprendiamo che la differenza potrebbe essere correlata alnecessario per far fronte alla forte crescita della domanda ed evitare la mancanza di prodotti all'inizio del nuovo anno", si legge nella ricerca.