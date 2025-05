Compagnia dei Caraibi risolve controversie con venditori di Elephant Gin. Paga 1,5 milioni

Compagnia dei Caraibi

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'importazione, sviluppo, brand building e distribuzione di distillati, vini e soft drink di fascia premium e ultra-premium, hapera seguito dell'apertura della procedura di insolvenza della società.I settlement agreement hanno previsto il, da parte di Compagnia dei Caraibi, di un importo complessivo pari a, a fronte di pretese complessivamente superiori a 7,9 milioni di euro.Grazie aldi 3,3 milioni di euro costituito per la gestione della controversia, l'operazione genera un beneficio economico per la controllata Refined Brands di circa 1,8 milioni. Compagnia dei Caraibi procederà, inoltre, al rilascio del fondo di 1,7 milioni di euro iscritto nell'esercizio precedente a copertura del deficit patrimoniale di Refined Brands, determinato dalla svalutazione integrale della partecipazione in Elephant Gin.Le parti hannoderivante o connessa allo Share Purchase Agreement sottoscritto in data 13 dicembre 2022, si legge in una nota. La società ha già corrisposto un importo pari a 1.108.686,80 euro; i rimanenti 400.000 euro saranno versati entro il 31 dicembre 2025.