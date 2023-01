Mondo TV, accordo con The Licensing Lokomotive per lancio Sissi in Ungheria

Mondo TV

(Teleborsa) -ha raggiunto un nuovo accordo di agenzia con The Licensing Lokomotive, società con sede a Barcellona, per lo sviluppo di un nuovo programma licensing intorno al brand Sissi, la Giovane Imperatrice in Ungheria, dove le tre stagioni della serie sono state licenziate a M 2, il principale canale free-to-air ungherese dedicato ai ragazzi.L’accordo - spiega una nota - consentirà il lancio di un piano licensing strutturato in Ungheria, a fronte del pagamento di una commissione di agenzia determinata in percentuale sulle royalties che saranno eventualmente generate dalla chiusura di contratti di licenza con produttori locali nelle varie categorie merceologiche.