Anticipazione ordinaria del TFS/TFR, Inps: al via sperimentazione del nuovo servizio

(Teleborsa) - L'avvia, in, una nuova prestazione di credito in favore degli iscritti alla Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali (cd. Fondo Credito) che hanno maturato il diritto alla liquidazione del TFR/TFS, non ancora esigibile in forza di legge.Ildidelpuò essere richiesto dai pensionati che hanno confermato l’adesione al Fondo Credito per il periodo di pensione, nonché da coloro che sono cessati dal servizio senza diritto a pensione e che, a seguito di un nuovo impiego, risultino iscritti alla Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali.La prestazione prevede la possibilità di richiedere l’di parte o dell’intero TFR/TFS maturato, ma non ancora esigibile in base alla normativa attuale, con un interesse pari all'1% fisso e una ritenuta per spese di amministrazione pari allo 0.50%.