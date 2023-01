Rocket Sharing, ricavi +68% nel 2022

(Teleborsa) - Nel 2022 idelle vendite disono pari a circa 3,2 milioni di euro, evidenziando unarispetto ai 1,9 milioni dell’esercizio precedente. Nel corso del 2022 è diventata inoltre operativa la piattaforma proprietaria “Rocket Sharing club”, che ha iniziato a contribuire ai ricavi, relativi alle affiliazioni e ai servizi del marketplace, per un ammontare di circa 0,4 milioni. I ricavi da piattaforma per la divisione “Rocket Energy”, relativa alla fornitura dirette di energia elettrica e gas per i segmenti business e residenziale, ha generato ricavi per oltre 2,85 milioni, in crescita di circa il 50% rispetto al 31 dicembre 2021 (1,9 milioni).I ricavi delle vendite consolidati pro-forma, redatti con l'obiettivo di rappresentare retroattivamente gli effetti contabili dell’acquisizione da parte di Rocket del 51% del capitale sociale di Stantup Service formalizzata nel corso del mese di dicembre 2022, ammontano a circa 4,3 milioni, con un contributo di quest’ultima pari a oltre 1 milione.: “per Rocket. I ricavi crescono di oltre il 70% superando i 3,2 milioni di euro rispetto a 1,9 milioni di euro del 2021 ed evidenziano, per il primo esercizio, anche il contributo dei ricavi da affiliazioni e da servizi di marketplace della piattaforma Rocket Sharing.con l’acquisizione del 51% di StantUp grazie alla quale evidenziamo un ulteriore balzo nella crescita dei ricavi superando complessivamente i 4,3 milioni di euro, più del doppio rispetto alla sola Rocket del 2021.allo sviluppo del nostro business, alla creazione di sinergie con Stantup e allo scouting di nuove opportunità di crescita per linee esterne”.