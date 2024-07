De Agostini, risultato netto di gruppo scende a 55 milioni di euro nel 2023

(Teleborsa) -, holding industriale e finanziaria, ha chiuso il 2023 conpari a 4.350 milioni di euro, in miglioramento rispetto al 2022 escludendo l'avverso effetto cambio euro-dollaro e l'effetto perimetro legato alla cessione nel 2022 dei servizi di pagamento di IGT. Il Margine Operativo Lordo () si è attestato a 1.675 milioni di euro, in incremento di 95 milioni di euro, ovvero +6% rispetto al 2022 (pari al 38,5% dei Ricavi Netti); escludendo l'effetto cambio euro-dollaro e l'effetto perimetro, l'EBITDA risulta in miglioramento di oltre il 10% rispetto al 2022.Ilè positivo per 55 milioni di euro (vs 90 milioni di euro nel 2023), con unpositivo per 212 milioni di euro (vs 282 milioni di euro nel 2023), dopo aver scontato componenti straordinarie negative per circa 200 milioni di euro, in gran parte riconducibili ad IGT. Laè pari a -4.483 milioni di euro in miglioramento di +395 milioni di euro rispetto al 2022.De Agostini è oggi unacon investimenti che spaziano dall'editoria (con De Agostini Editore) ai media/TV, università ed education (attraverso Banijay Group e Grupo Planeta-De Agostini/Atresmedia), alle lotterie e gaming (con IGT), all'asset management (con DeA Capital).Per quanto riguarda le attività finanziarie, dopo il delisting dia decorrere da marzo 2023, la società ha proseguito nel processo di ottimizzazione e consolidamento con una buona raccolta, anche se impattata dal contesto macro-economico, in particolare nel Real Estate e nel Private Equity, mentre il Multi-Manager Solutions ha espresso un buon andamento anche grazie all'evoluzione positiva dei mercati finanziari. Sul piano dei risultati economico-finanziari, DeA Capital ha registratoin crescita a circa 28 miliardi di euro, e Ricavi Netti consolidati pari a circa 74 milioni di euro.L'Assemblea della società, dopo aver approvato il bilancio 2023, ha: deliberato di distribuireper complessivi circa 47 milioni di euro; provveduto a nominare ilcomposto da undici membri, rinnovando Lorenzo Pellicioli - Presidente, Enrico Drago, Nicola Drago, Marco Sala, Paolo Boroli, Pietro Boroli, Roberto Drago, Paolo Tacchini, Paolo Mario Cesari e Francesca Signorelli - già membri del precedente CdA - e nominando Guido Corbetta, come nuovo consigliere indipendenteA valle dell'Assemblea si è tenuto il CdA di De Agostini, presieduto da Lorenzo Pellicioli, che hadi Enrico Drago e Nicola Drago, quali Vice Presidenti e di Marco Sala, quale Amministratore Delegato (Group CEO).