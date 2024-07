Gruppo Arvedi, l'utile scende a 234 milioni di euro nel 2023

(Teleborsa) - Il, colosso italiano della metallurgia, ha chiuso ilconpari a 6 miliardi di euro (7,7 miliardi nel 2022) e undi 234 milioni di euro (640 milioni nel 2022). Il Margine Operativo Lordo (MOL) è stato di 522 milioni di euro (pari all'8,7% dei ricavi), mentre l'Indebitamento Finanziario Netto (IFN) si è attestato a 433 milioni di euro, in riduzione rispetto ai 513 milioni del 2022."Il settore siderurgico, in un quadro di generale diminuzione della domanda, è stato caratterizzato dallaa fronte di una perdita di competitività delle aziende siderurgiche italiane a causa dell'elevato costo dell'energia elettrica e del gas", ha spiegato la società."Nonostante le tensioni internazionali, in particolare connesse al perdurare del conflitto in Ucraina e ai gravi sviluppi riguardanti il Medio Oriente, il Gruppo Arvedi si è dimostrato, grazie alla solida struttura industriale ed alle tecnologie proprietarie - ha aggiunto - Il Gruppo ha raggiunto gli obiettivi e confermato gli investimenti".Nel 2023ha conseguito ricavi per 2,8 miliardi, in diminuzione del 21% rispetto all'esercizio precedente a causa della riduzione della componente prezzo. Il Margine Operativo Lordo è stato di 302 milioni, con un'incidenza di poco superiore al 10% sui ricavi.Nel primo esercizio sociale interamente sotto la gestione del Gruppo Arvedi,, uno dei principali produttori europei di laminati piani di acciaio inossidabile, ha registrato nel 2023 ricavi pari a 2,3 miliardi con una marginalità operativa lorda di 95 milioni. Anche nel caso dell'azienda umbra, hanno pesato sui conti gli elevati costi energetici.