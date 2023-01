Digital Value, ricavi in crescita a 707 milioni nel 2022 (+18%)

Digital Value

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore delle soluzioni e servizi IT, ha registratopari arispetto all'anno precedente. Il risultato supera dell'1,4% le attese degli analisti, secondo un consensus fornito dall'azienda (697,2 milioni di euro).Lasi attesta al 33,8% dei ricavi con 239,1 milioni di euro, in incremento del 60,5%. Le attività di, che rappresentano il mercato storico di Digital Value, hanno generato ricavi per 296,1 milioni di euro, +18,9 milioni di euro e attestandosi al 41,9% dei ricavi. Le soluzioni dihanno contribuito ai ricavi consolidati per 171,7 milioni di euro, in linea con l’anno precedente e pari al 24,3% dei ricavi complessivi.Con riferimento ai principali mercati indirizzati, Digital Value ha generato il 43,9% dei ricavi in ambito, beneficiando anche dell'avvio del PNRR; il 24% nel settore; il 21,1% verso l'e il 11% verso il mercato, che ha registrato una crescita del 40,8% rispetto il 2021."Abbiamo oggi un posizionamento ideale in termini di competenze, qualità del servizio e quote di mercato per competere e continuare a generare valore per i nostri stakeholder - ha affermatodi Digital Value - Nonostante le difficoltà legate allo scenario internazionale, l'attuale portafoglio ordini e potenziali azioni strategiche per sostenere la crescita, ci fanno".