Enea, disponibile il nuovo poster delle detrazioni fiscali: tutte le novità 2023

(Teleborsa) - Disponibile la nuova edizione - aggiornata a gennaio 2023 - del Poster riepilogativo delleper le, condomini ed edifici non residenziali. Ilriporta il quadro sinottico di tutte le detrazioni in vigore, comprese le novità su SuperEcobonus e SuperSismaBonus.Per ognuna dellevengono riportati - fra l’altro - la percentuale di detrazione applicabile, il limite di spesa, la tipologia di bonus, chi può usufruirne, l’elenco degli interventi ammissibili, la possibilità o meno di cedere il credito e quella di chiedere lo sconto in fattura.Si tratta di unoper proprietari di immobili e professionisti del settore che consente di cogliere le caratteristiche più importanti di ciascuna detrazione con un colpo d’occhio e può essere stampato senza difficoltà in formato manifesto.Ilè stato realizzato dadi Logical Soft - Opinion Leader della Campagna Nazionale per la promozione e informazione sui temi dell’efficienza energetica “Italia in Classe A” – e validato da Domenico Prisinzano, Amalia Martelli, Elena Allegrini ed Enrico Genova dell’Agenzia nazionale per l’efficienza energetica (ENEA – DUEE).