AMCO e SACE SRV insieme per gestione in outsourcing crediti deteriorati esteri

(Teleborsa) - AMCO e SACE SRV, società del gruppo SACE specializzata nei servizi informativi, monitoraggio e recupero crediti,relativa allaNello specifico, AMCO ha affidato per la, l’unica società in Italia specializzata nel recupero dei crediti nelle geografie estere più remote, undi esposizioni appartenenti ale di status non performing, distribuite in 20 Paesi.Il contratto rientra tra le attività previste da unsiglato tra le due società per condividere best practice e know how specialistico nella gestione dei crediti sul mercato domestico e internazionale, con il comune obiettivo di