SACE, nel primo trimestre mobilitati 11 miliardi di euro (+40%)

(Teleborsa) - I risultati delpresentati oggi al, segnano una crescita a tutto campo della performance del gruppo assicurativo finanziario partecipato dal Ministero dell’economia e delle finanze, che consolida il suo ruolo come partner per la crescita delle imprese italiane e del Sistema Paese e rafforza il proprio impegno a supporto dei progetti e degli investimenti in export e innovazione.Nel primo trimestre 2025, SACE ha mobilitato oltre(+40% rispetto allo stesso periodo del 2024) e ha supportato più di. Un risultato che fa salire gli interventi complessivi di SACE dall'inizio del, che hanno generato un impatto di 315 miliardi di euro sul sistema produttivo, contribuendo a creare e/o mantenere oltre 1 milione e 700 mila posti di lavoro.In crescita anche idi SACE che registra unpari anella trimestrale 2025 (+9% rispetto allo stesso periodo del 2024), a cui hanno concorso premi in crescita (>+100% vs Q1 2024), spese di gestione ottimizzate (-12% vs Q1 2024), un contributo positivo della gestione finanziaria e la dinamica positiva del portafoglio rischi, che mostra resilienza al contesto di riferimento.Risultati raggiunti con un aumento delladel 17% rispetto al primo trimestre 2024, confermando l’efficacia del percorso trasformativo intrapreso da SACE dal 2023, basato su organizzazione del lavoro agile, flessibilità, digitalizzazione, adozione diffusa dell’intelligenza artificiale per migliorare il servizio alle imprese. Un elemento chiave di questa evoluzione è stato il programma, che ha introdotto– come lo smart working activity-based e la settimana lavorativa di quattro giorni su base volontaria – la cui efficacia è stata monitorata dal Politecnico di Milano, che ne ha validato l’impatto positivo su benessere dei dipendenti, innovazione e performance aziendali."I risultati raggiunti da SACE nel primo trimestre 2025 segnano un aumento del 40% del nostro impegno al fianco delle imprese, dopo un 2024 record per il nostro gruppo. Questo ci rende particolarmente orgogliosi, perché attesta la capacità di SACE di sostenere la crescita del sistema produttivo nazionale anche in un contesto globale complesso confermando il nostro ruolo strategico per il Sistema Paese e l’impegno delle persone di SACE al fianco delle imprese italiane", ha dichiarato, Amministratore Delegato di SACE.