Gruppo BCC Iccrea, Fitch alza rating di due notch con outlook Stabile

(Teleborsa) - Fitch hadel(il maggiore gruppo bancario cooperativo italiano) e della sua capogruppo Iccrea Banca, portando il giudizio a lungo termine, confermando "B" sul breve termine e assegnando un outlook "Stabile".L'riflette il significativo miglioramento della qualità dell'attivo, l'esecuzione accelerata della strategia di riduzione del rischio della banca e il graduale miglioramento della redditività operativa. L'outlook "Stabile" riflette l'aspettativa che il gruppo possa essere in grado di far fronte e gestire potenziali deterioramenti della qualità degli asset e della capitalizzazione."L'upgrade del giudizio di Fitch, che segue i recenti positivi giudizi di S&P e DBRS, conferma gli importanti progressi realizzati dal gruppo - ha commentato il- che ci hanno permesso di ottenere miglioramenti tangibili e significativi. In particolare, riflette laintrapreso e rappresenta il riconoscimento per il lavoro svolto nell'ultimo triennio dal gruppo su diversi ambiti strategici".