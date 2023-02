Inflazione, imprese e consumatori: calo di gennaio buona notizia ma resta incertezza per il 2023

(Teleborsa) - I dati diffusi da Istat relativi ai prezzi al consumo del mese dimostrano un’in calo rispetto a quella del mese precedente: l’indice tendenziale generale segna un +10,1%, mentre il carrello della spesa si attesta a +12,2%.“Malgrado l’attenuazione registrata, anche in questo inizio d’anno la congiuntura economica continua a essere fortemente contraddistinta da inflazione e incertezza, con effetti negativi sui bilanci delle famiglie e sui consumi, in modo particolare per quanto riguarda le vendite a volume nel settore alimentare che hanno segnato oltre -6% alla fine del 2022”, commenta, Direttore Ufficio Studi e Relazioni con la Filiera di. “Nonostante si registri un primo rallentamento della crescita dei prezzi dei beni energetici e delle materie prime, l’impatto dell’inflazione rimarrà elevato nei prossimi mesi, minacciando ulteriormente la tenuta dei consumi su cui grava anche un peggioramento del clima di fiducia, come già rilevato da Istat”."Il nuovo anno si apre positivamente sul fronte dei prezzi: l’inflazione ha iniziato a rallentare in modo abbastanza significativo, grazie all’inizio di ripiegamento dei prezzi energetici, in particolare quelli regolamentati che diminuiscono di 80 punti e scendono in campo negativo rispetto a dicembre. Ma il 2023 presenta ancora molte incognite, a partire dal potere d’acquisto perduto delle famiglie e dunque della tenuta dei consumi", ha commentato in una nota invece"Dopo quelle riguardanti la dinamica dell’economia, ulteriori buone notizie giungono dal versante dell’inflazione. L’anno si apre con una crescita dei prezzi inferiore alle attese (0,2% contro la nostra stima di +0,6%), grazie a una forte riduzione dei prezzi dei beni energetici regolamentati, e con un tendenziale che risulta compresso a poco più del 10%. Nel confronto internazionale, l’indice armonizzato scende nell’euroarea di quattro decimi di punto, in Italia dell’1,3%, a conferma, se ce ne fosse bisogno, di un sistema produttivo-distributivo, ben funzionante", è il commento dell’. "Che l’orizzonte si rassereni sul versante dei costi dell’energia – ha concluso Confcommercio - non significa che i problemi per la crescita economica dell’anno in corso siano automaticamente risolti".“In tema di prezzi e inflazione è ancora presto per cantare vittoria – ha spiegato il presidente di– Le dinamiche dei listini mostrano ancora incrementi pesanti per beni primari come gli alimentari, che a gennaio salgono del +12,8%: tradotto in soldoni, significa che una famiglia con due figli si ritrova a spendere +984 euro annui solo per il cibo, +722 euro la famiglia “tipo”. Solo grazie alla riduzione dei prezzi dei beni energetici l’inflazione appare più contenuta, ma questo non può certo bastare: è necessario che il Parlamento approvi con urgenza il decreto carburanti proposto dal Governo Meloni, e rafforzare i poteri del Garante dei prezzi e della commissione di allerta rapida sui prezzi, lavorando con le associazioni dei consumatori per studiare le misure strutturali da intraprendere per calmierare i listini al dettaglio”.Infine, per, presidente dell'Unione, il calo dell'inflazione registrato a gennaio è un'"ottima notizia. Nonostante il Governo Meloni si sia impegnato per far aumentare l'inflazione, con il rialzo delle accise sui carburanti, come dimostrano i prezzi del Gasolio per mezzi di trasporto, +4,6% in un solo mese, e della benzina, +5,8% su dicembre 2022, grazie all'andamento del prezzo del gas nei mercati all'ingrosso, dovuto soprattutto all'inverno più caldo di sempre in molti paesi europei, oltre che al tetto sul prezzo del gas, precipitano i prezzi dell'energia che più che compensano i rincari dei carburanti, facendo finalmente scendere l'inflazione in modo consistente".