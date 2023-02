Snam, Venier: chiederemo fondi a Bruxelles per linea Adriatica

Snam

(Teleborsa) - "Laperché il nostro sistemae non è in grado di cogliere le opportunità che possono venire dal potenziamento dei flussi". Lo ha detto l'amministratore delegato di, in una intervista a Reuters, evidenziando che il cambiamento dei flussi derivante dalla guerra in Ucraina ha saturato la rete italiana.L'AD della società di infrastrutture energetiche, quotata su Euronext Milan, ha in parte ripetuto quanto già affermato in occasione della presentazione del nuovo piano strategico a gennaio."Quando avremo tutte le autorizzazioni in Italia, andrò a a Bruxelles a chiedere fondi," ha detto Venier, che spera di ottenere il via libera dall'ARERA a fine febbraio o inizio marzo. "L'Adriatica sarà, per questo penso che," ha aggiunto.