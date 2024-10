Snam, solo l'1% dei gasdotti opera a meno del 25% della capacità

Snam

(Teleborsa) -, società di infrastrutture energetiche quotata su Euronext Milan, ha sviluppato un'analisi approfondita per, concentrandosi sulle condizioni di picco dei consumi fino al 2040 e al 2050. La società vede una domanda di circa 45 miliardi di metri cubi nel 2040 e(in linea con gli scenari più recenti disponibili), secondo quanto si legge nel suo primo Transition Plan , una roadmap trasparente per delineare in maniera definita e sistematica gli obiettivi al 2050.In base a queste ipotesi, i risultati chiave mostrano che: ilattuale è elevato (circa il 75%) e. "Ciò si traduce in un trasporto del gas conveniente", viene sottolineato.Le sezioni che operano a meno del 25% della capacità rappresentano oggi e nel 2040 meno dell'1% della rete. Nel, ipotizzando la riconversione del 10% della rete all'uso dell'idrogeno, unsenza considerare alcun transito verso l'Europa centrale nella simulazione.Circaper il trasporto dell'idrogeno con un; esistono anche opportunità di trasporto di CO2. Il potenziale dell'idrogeno è stato preso in considerazione solo nell'analisi del 2050.In termini di convenienza, i costi del gas rappresentano attualmente meno del 5% della bolletta finale, mentre il costo dell'infrastruttura di trasporto del gas è inferiore al 50% dei costi di trasmissione dell'elettricità (€3,6/MWh contro €8,4/MWh). "Ciò garantisce", viene sottolineato.