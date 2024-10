Venier (Snam): mercato energetico non in sicurezza, sottile equilibrio tra domanda e offerta

Snam

(Teleborsa) - È "difficile fare previsioni" su come andrà l'inverno dal punto di vista energetico, "mada due punti di vista". Lo ha affermato l'Amministratore Delegato di, durante la conferenza stampa di presentazione del primo Transition Plan della società, una roadmap trasparente per delineare in maniera definita e sistematica gli obiettivi al 2050."Sul primo fronte, quello degli stoccaggi, siamo al 97% di riempimento contro una media europea del 95% - ha spiegato - Per quanto riguarda il GNL, l'impianto di Piombino sta funzionando a pieno regime. Nonostante abbiamo avuto la nave di Livorno in manutenzione, abbiamo ricevuto in nove mesi circa 120 navi con diversificazione tra Stati Uniti, Qatar e Algeria. Tutto questo"."Questo- ha sottolineato Snam - C'è una negoziazione intensa sui transiti attraverso l'Ucraina, che pesano per circa 20 miliardi di metri cubi all'anno, che rappresentano porzione ormai piccola su base europea ma significativa per alcuni paesi come la Slovacchia o altri"."Di elementi di incertezza ce ne sono parecchi e il, e anche piccoli eventi rischiano di portare il mercato in disequilibrio - ha detto il numero uno di Snam - Questo ci spinge a portare a compimento tutte le azioni identificate dall'Italia per raggiungere una situazione di sicurezza energetica e per affrontare la transizione con una certa tranquillità".