Somec, nuova commessa negli USA per circa 32 milioni

Somec

(Teleborsa) -, società quotata sul mercato Euronext Milan di Borsa Italiana e specializzata nella progettazione, produzione e messa in opera di progetti complessi chiavi in mano in ambito civile e navale, si è aggiudicata, tramite la propria controllata statunitense Fabbrica LLC, una nuova commessa per la realizzazione di un edificio a destinazione commerciale a Boston nel Massachusetts (USA).. Il contratto prevede che la società fornisca le facciate al proprio partner locale che si occuperà dell’intera fase di installazione. Fabbrica LLC, da parte propria, sarà inoltre coinvolta nella prima fase del progetto, quella di assistenza al disegno, iniziata nel dicembre scorso e che terminerà entro il mese dimarzo 2023.