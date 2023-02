Honeywell, trimestrale in chiaroscuro con utili in calo

Honeywell

(Teleborsa) -, multinazionale statunitense che opera in diversi ambiti (tra cui controllo e automazione nel settore industriale o domestico, componenti per il settore aeronautico e automobilistico), ha registratopari a 9,19 miliardi di dollari nel2022, in aumento del 6% rispetto allo stesso periodo del 2021 (vendite organiche in aumento del 10%).L'è sceso a 1,02 miliardi di dollari, o 1,51 per azione, dai 1,43 miliardi di dollari, o 2,05 per azione, nello stesso periodo dell'anno precedente. L'è stato di 2,52 dollari, in aumento del 21% su base annua.Glisi aspettavano in media, secondo dati Refinitiv, un utile per azione di 2,51 dollari su ricavi per 9,25 miliardi di dollari."Honeywell ha, rispettando la nostra guidance originale per l'anno nonostante i significativi venti contrari da FX e la chiusura delle nostre operazioni in Russia - ha affermato il CEO Darius Adamczyk - Abbiamo anche soddisfatto la nostra ultima guidance per tutte le metriche nel quarto trimestre"."Mentre guardiamo al 2023, siamo ben posizionati per rimanere resilienti e fornire risultati differenziati - ha aggiunto - Il nostro, chiudendo il 2022 a 29,6 miliardi di dollari e contribuirà a sostenere la crescita durante tutto l'anno. I mercati finali dell'aerospaziale e dell'energia di fine ciclo sono posizionati per un anno di forte crescita nel 2023".La societàvendite comprese tra 36 e 37 miliardi di dollari nel, che rappresentano una crescita organica anno su anno dal 2% al 5%, e un utile rettificato per azione da 8,80 a 9,20 dollari, da stabile fino a un aumento del 5% nonostante un addebito di 0,55 dollari per pensioni.