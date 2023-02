Tlc, operativa a Curinga rete ultra broadband realizzata da Open Fiber

(Teleborsa) -la nuova, la società chiamata a realizzare l’infrastruttura che consente a cittadini e imprese di accedere a Internet con prestazioni efficaci e all’avanguardia. Lenon gravano sul bilancio del Comune, poiché l’infrastruttura è statae resterà di proprietà pubblica.Le attività sono state, società "in house" del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con l’attentaLa nuova rete(Fiber-to-the-home, cioè la fibra ottica stesa fino all’interno degli edifici) che consente di restituire una val secondo. Le aree comunali interessate dall’intervento sono nello specifico lae una porzione dell’. La rete copre anche: la Delegazione comunale di Acconia, la Biblioteca e il plesso di via Cesareo dell’Istituto comprensivo "Marconi"."Si tratta di un fondamentale avanzamento tecnologico che consente alla nostra comunità di guardare con maggiore fiducia al futuro. La presenza della fibra ottica può del resto rendere maggiormente attrattive quelle zone ancora prive di adeguati servizi di connettività", afferma l’assessore"La rete ultrabroadband di Open Fiber è l’avanguardia della tecnologia attualmente a nostra disposizione. Solo con queste tipologie di infrastrutture possiamo sviluppare e rendere efficaci servizi come la telemedicina, il telelavoro, l’educazione a distanza, l’Industria 4.0, la videosorveglianza ad altissima definizione, la domotica, l’Internet of Things", evidenziai, field manager dell’azienda.