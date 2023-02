Adani: S&P, Moody's e Fitch lasciato rating invariati

(Teleborsa) -hadi alcune società di, il conglomerato multinazionale indiano che ha visto il crollo della sua capitalizzazione dopo che lo short seller statunitense Hindenburg Research ha pubblicato un report il 24 gennaio 2023. Nel documento vengono citate una serie di presunte pratiche scorrette per quanto riguarda società off-shore e rapporti con familiari che hanno un effetto sul network di società quotate appartenenti al gruppo.Nonostante il gruppo fondato da Gautam Adani abbia pubblicato una risposta il 30 gennaio 2023, lanon si è placata."Esiste il rischio che le preoccupazioni degli investitori in merito alla governance e alle informazioni del gruppo siano maggiori di quelle che abbiamo attualmente preso in considerazione nei nostri rating - ha scritto S&P - O che nuove indagini e un sentiment di mercato negativo potrebbero portare a unper le entità valutate".ha invece affermato chedelle entità Adani valutate da Fitch e dei loro titoli a seguito del rapporto di Hindenburg Research e non prevede modifiche sostanziali al suo flusso di cassa previsto.S&P, Moody's e Fitch hanno comunque lasciatosulle società di Adani.