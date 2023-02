Autonomia differenziata, ok in CdM: cosa prevede. Meloni: "Vogliamo Italia coesa"

(Teleborsa) - Via libera - tra gli applausi, messo a punto dal ministro per gli Affari regionali,che ha parlato diSul testo sono state apportate alcune modifiche rispetto alla bozza diramata lunedì sera ai Ministeri. Nel frattempo,"Con il disegno di legge quadro sull'autonomia puntiamo a costruire un'Italia più unita, più forte e più coesa.sottolinea il Presidente del Consiglio Meloni.Dieci gli articoli che compongono le legge quadro, con l'obiettivo di "semplificare le procedure, accelerare e sburocratizzare" i procedimenti, per una distribuzione delle competenze alle Regioni che meglio si conformi ai principi di "sussidiarietà e differenziazione". L'attribuzione di funzioni da parte dello Stato alle Regioni èAd esultare, in particolare, la". È il testo del messaggio che il vicepremier e Ministro Matteo Salvini ha inviato nelle chat dei parlamentari e dei consiglieri regionali della Lega, subito dopo l'approvazione del ddl sull'Autonomia.In particolare, ad alzare il muro sono Bonaccini, De Luca ed Emiliano; ok invece da Fontana, Zaia e Tesei.e noi siamo pronti alla mobilitazione perché non è stata condivisa con la Conferenza delle Regioni, cosa clamorosa e incredibile, e perché è un'autonomia differenziata che non tiene conto delle nostre proposte e va nella direzione di spaccare il Paese", dice il governatore dell'Emilia Romagna Bonaccini.. Afferma il governatore della CampaniaVedremo quali decisioni - spiega - assumerà il Consiglio dei Ministri. I segnali che arrivano non sono rassicuranti. Valuteremo nel merito. Non consentiremo lo smantellamento della sanità pubblica e della scuola pubblica statale. Non consentiremo, in nessuna forma, la spaccatura dell'Italia"."Ci indigna profondamente questa cosa di voler fare l'autonomia differenziata prima delle elezioni in Lombardia" per evitare di "far fare brutta figura alla Lega", ha detto il governatore, ospite a SkyTg24. Secondo Emiliano, quindi, il governo starebbe accelerando sull'attuazione dell'Autonomia "solo per non far fare brutta figura alla Lega".Anche per il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, il progetto sull'Autonomia differenziata, con il disegno di legge atteso nel pomeriggio in Cdm,, che "è già diviso, ha già troppe disuguaglianze. Non è quello di cui ha bisogno". Così a margine del congresso della Cgil Roma e Lazio, sottolineando che tale- In linea con il ddl approvato, sullo schema di intesa preliminare fra Stato e Regione, dopo il parere della Conferenza unificata o comunque entro 30 giorni,, udito il presidente della Giunta regionale.