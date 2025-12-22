Giovani: Pisani (CNG), traguardo importante ok CdM a Ddl politiche giovanili e servizio civile

(Teleborsa) - "Accogliamo con grande soddisfazione l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri di, in modo strutturato e coordinato, leSi tratta di un percorso al qualecon il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi". Lo dichiaracommentando l’approvazione dello, un "passaggio significativo verso lacon le esigenze delle nuove generazioni"."Il Disegno di Legge a cui il Ministro Andrea Abodi ha lavorato, mira a introdurre un quadro più strutturato e coordinato per promuovere il benessere, l’autonomia e la partecipazione attiva dei giovani. Definisce, ed è un aspetto fondamentale, income un insieme di strategie promosse dalle istituzioni nazionali ed europee. L’iniziativa rappresenta un passo decisivo per il miglioramento degli strumenti di sostegno alle politiche giovanili, attraverso il riordino della legislazione di settore, la razionalizzazione delle procedure del Servizio Civile Universale e l’armonizzazione degli interventi pubblici. Per questo,per questo traguardo importante e per il costante confronto con il Consiglio Nazionale dei Giovani", prosegue Pisani."L’approccio adottato in questi anni conferma la volontà di valorizzare il contributo delle rappresentanze giovanili e di costruire politiche più efficaci, in linea con le priorità europee e con i bisogni reali delle nuove generazioni. Le- ha aggiunto la- vanno nella direzione di politiche giovanili più integrate, moderne e orientate al futuro, capaci di offrire alle nuove generazioni strumenti concreti di crescita, partecipazione e cittadinanza attiva".