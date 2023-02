BCE, le dichiarazioni del giorno dopo: rialzo di marzo non sarà ultimo

(Teleborsa) - Giovedì 2 febbraio la(BCE) ha aumentato i tre tassi d'interesse di riferimento di, portando il tasso di rifinanziamento principale al 3,50%, con il Consiglio direttivo che si è impegnato a "nel rialzo significativo dei tassi di interesse a un ritmo costante e nel mantenerli a livelli sufficientemente restrittivi da assicurare un tempestivo ritorno dell'inflazione all'obiettivo di medio termine del 2%". Laè però stata interpretata dal mercato come un'implicita indicazione di frenata del ciclo restrittivo.Come hanno fatto notare gli economisti di Pictet Wealth Management, "". Tra questi ci sono il fatto che la BCE non si è impegnata a definire un percorso specifico per i tassi oltre marzo, la BCE ha corretto la sua valutazione dei rischi - notando che sia i rischi per la crescita sia quelli per l'inflazione sono ora diventati "più equilibrati" - e la BCE ha riconosciuto l'effettiva trasmissione della politica monetaria attraverso il canale del credito.Inoltre, la logica alla base di un approccio "dipendente dai dati" e "incontro per incontro" combinato con un pre-impegno ad aumentare di 50 punti base a marzo, hanno fatto notare gli economisti di ING. Solo cercando di guardare attraverso la nebbia della maggior parte della conferenza stampa, ciò che rimane sono osservazioni come "un processo disinflazionistico non è già in atto" e "sappiamo che abbiamo", hanno sottolineato.Diverse dichiarazioni arrivate nella giornata di venerdì hanno però suggerito che gli aumenti dei tassi saranno attuati anche nei meeting seguenti a quello di marzo. ". Decideremo in seguito quanti altri saranno necessari", ha detto il governatore della banca centrale slovacca Peter Kazimir. "La battaglia contro l'inflazione è tutt'altro che vinta e ci vorranno mesi prima di poter affermare con sicurezza di aver indirizzato l'inflazione nella giusta direzione", ha aggiunto.Secondo Gediminas Simkus, governatore della banca centrale lituana, l'andamento dell'inflazione nell'eurozona sta iniziando a migliorare, quindi la fine dei rialzi dei tassi della BCE potrebbe essere vicina. Simkus ha affermato che, ma è improbabile un aumento fino a 75 punti base. "Vedo tendenze positive per l'inflazione - ha detto sottolineato - Penso che ci stiamo già muovendo verso quella tariffa terminale".", ha invece affermato Pierre Wunsch, governatore della banca centrale belga. "Potrebbe essere una stretta da 50 o da 25 punti base: certamente non escluderei un altro rialzo da 50 punti base, dipenderà però dai dati", ha aggiunto. Secondo Wunsch, il mercato ha quindi male interpretato la mossa di ieri, "una decisione hawkish".