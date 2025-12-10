BCE, i trader prevedono un aumento dei tassi nel 2026 dopo le dichiarazioni hawkish

(Teleborsa) - Gli operatori scommettono su una probabilità superiore al 50% che la Banca centrale europea aumenti i tassi di interesse nel 2026
. Lo scrive Bloomberg, spiegando che gli swap sul mercato monetario ora implicano 13 punti base di inasprimento della politica monetaria della BCE entro dicembre del prossimo anno.
Si tratta di un'inversione di tendenza rispetto alle aspettative di un taglio dei tassi della scorsa settimana. Determinanti sono state le dichiarazioni di lunedì di Isabel Schnabel
, che fa parte del board della BCE, che sarebbe a suo agio con un rialzo dei tassi come prossima mossa.
"I tassi di interesse sono in una buona posizione e, in assenza di shock più ampi, mi aspetto che rimangano in questa posizione per un po' di tempo - ha detto in un'intervista a Bloomberg - La distribuzione dei rischi di inflazione si è spostata al rialzo e, di conseguenza, sia i mercati che i partecipanti al sondaggio si aspettano che la prossima mossa sui tassi sarà un rialzo, anche se non nell'immediato
".
"Ora dobbiamo concentrarci con fermezza sul medio termine
e chiederci se il grado di accomodamento o di restrizione sia quello giusto per il dato contesto macroeconomico", ha aggiunto.
Questa mattina sono poi arrivare altre dichiarazioni
da parte di banchieri centrali della zona euro. Secondo Gediminas Simkus
, governatore della Banca centrale lituana, "abbiamo
un tasso d'inflazione più o meno vicino all'obiettivo del 2% nel medio termine, il che suggerisce che non è necessario modificare i tassi d'interesse, non solo alla prossima riunione di dicembre, ma anche in quelle successive". Francois Villeroy de Galhau
, governatore della Banca di Francia, ritiene
che "la scelta più saggia sarebbe probabilmente mantenere (invariati) i tassi".