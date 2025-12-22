Leonardo, il calendario finanziario del 2026

Holding italiana nei settori dell'aeronautica

Leonardo

(Teleborsa) - Laha reso noto in un comunicato ilper l'ed ha specificato che i comunicati stampa sui risultati del Gruppo saranno pubblicati il giorno dopo l'approvazione del CdA, probabilmente prima dell'apertura dei mercati mentre leper presentare i risultati agli investitori si terranno di norma il giorno dopo l'approvazione, nel primo pomeriggio.I vertici dihanno inoltre reso noto che l'eventuale stacco delavverrà nel corso del mese di: Risultati preliminari 2025: Approvazione Progetto di Bilancio 2025 e aggiornamento Piano Industriale: Le date di convocazione sono soggette alla delibera del CdA: Risultati al 31 marzo 2026: Relazione Finanziaria Semestrale 2026: Risultati al 30 settembre 2026