Leonardo, il calendario finanziario del 2026

(Teleborsa) - La Holding italiana nei settori dell'aeronautica
ha reso noto in un comunicato il calendario finanziario
per l'anno 2026
ed ha specificato che i comunicati stampa sui risultati del Gruppo saranno pubblicati il giorno dopo l'approvazione del CdA, probabilmente prima dell'apertura dei mercati mentre le conference call
per presentare i risultati agli investitori si terranno di norma il giorno dopo l'approvazione, nel primo pomeriggio.
I vertici di Leonardo
hanno inoltre reso noto che l'eventuale stacco del dividendo
avverrà nel corso del mese di giugno
. Martedì 24/02/2026 CDA
: Risultati preliminari 2025 Mercoledì 11/03/2026 CDA
: Approvazione Progetto di Bilancio 2025 e aggiornamento Piano Industriale Da lunedì 04/05/2026 a venerdì 15/05/2026 Assemblea
: Le date di convocazione sono soggette alla delibera del CdA Martedì 05/05/2026 CDA
: Risultati al 31 marzo 2026 Giovedì 30/07/2026 CDA
: Relazione Finanziaria Semestrale 2026 Giovedì 05/11/2026 CDA
: Risultati al 30 settembre 2026