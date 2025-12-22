Milano 17:35
Leonardo, il calendario finanziario del 2026

I principali eventi economici societari dell'anno: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) - La Holding italiana nei settori dell'aeronautica ha reso noto in un comunicato il calendario finanziario per l'anno 2026 ed ha specificato che i comunicati stampa sui risultati del Gruppo saranno pubblicati il giorno dopo l'approvazione del CdA, probabilmente prima dell'apertura dei mercati mentre le conference call per presentare i risultati agli investitori si terranno di norma il giorno dopo l'approvazione, nel primo pomeriggio.
I vertici di Leonardo hanno inoltre reso noto che l'eventuale stacco del dividendo avverrà nel corso del mese di giugno.


Martedì 24/02/2026
CDA: Risultati preliminari 2025

Mercoledì 11/03/2026
CDA: Approvazione Progetto di Bilancio 2025 e aggiornamento Piano Industriale

Da lunedì 04/05/2026 a venerdì 15/05/2026
Assemblea: Le date di convocazione sono soggette alla delibera del CdA

Martedì 05/05/2026
CDA: Risultati al 31 marzo 2026

Giovedì 30/07/2026
CDA: Relazione Finanziaria Semestrale 2026

Giovedì 05/11/2026
CDA: Risultati al 30 settembre 2026


