Nordstrom, pressione da investitore attivista Ryan Cohen

(Teleborsa) - Occhi puntati sul titolo, colosso statunitense della grande distribuzione, dopo la notizia chestanella società e prevede di sollecitarla ad apportare modifiche al consiglio di amministrazione.Cohen sta cercando di impegnarsi con la direzione di Nordstrom per un, che ritiene possa supportare gli sforzi di riduzione dei costi con il calo delle vendite, ha affermato il Wall Street Journal, aggiungendo che l'investitore èdella società.Secondo le indiscrezioni di stampa, uno degli obiettivi è la, che presiede il comitato per i compensi ed è amministratore dal 2020.Cohen, co-fondatore di Chewy, negli ultimi anni è stato particolarmente attivo e, con partecipazioni in"Anche se Cohen non cerca discussioni con noi da diversi anni,, come facciamo con tutti gli azionisti di Nordstrom", ha detto un rappresentante della società a Reuters.