Milano 11:25
44.221 +0,24%
Nasdaq 15-dic
25.067 0,00%
Dow Jones 15-dic
48.417 -0,09%
Londra 11:25
9.722 -0,30%
Francoforte 11:25
24.152 -0,32%

Borsa elettrica, prezzo medio acquisto scende a 112,49 euro/MWh

Economia
Borsa elettrica, prezzo medio acquisto scende a 112,49 euro/MWh
(Teleborsa) - Nella settimana da lunedì 8 a domenica 14 dicembre 2025 il prezzo medio dell'energia elettrica è stato di 112,49 euro/MWh, in diminuzione del 10,8% rispetto alla settimana precedente. Lo comunica il Gestore dei Mercati Energetici (GME), che gestisce la borsa elettrica.

I volumi di energia elettrica scambiati direttamente nella borsa del GME sono risultati pari a circa 4,62 milioni di MWh (-6,5%), con la liquidità all'81,2%.

I prezzi medi si sono attestati tra 112,32 €/MWh del Nord e 112,76 €/MWh del Centro Sud e della Sardegna.
Condividi
```