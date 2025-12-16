Borsa elettrica, prezzo medio acquisto scende a 112,49 euro/MWh

(Teleborsa) - Nella settimana da lunedì 8 a domenica 14 dicembre 2025 ilè stato di, in diminuzione del 10,8% rispetto alla settimana precedente. Lo comunica il, che gestisce la borsa elettrica.di energia elettrica scambiati direttamente nella borsa del GME sono risultati pari a circa 4,62 milioni di MWh (-6,5%), con laall'81,2%.si sono attestati tra 112,32 €/MWh del Nord e 112,76 €/MWh del Centro Sud e della Sardegna.