Borsa elettrica, prezzo medio acquisto scende a 112,49 euro/MWh

(Teleborsa) - Nella settimana da lunedì 8 a domenica 14 dicembre 2025 il prezzo medio dell'energia elettrica
è stato di 112,49 euro/MWh
, in diminuzione del 10,8% rispetto alla settimana precedente. Lo comunica il Gestore dei Mercati Energetici (GME)
, che gestisce la borsa elettrica.
I volumi
di energia elettrica scambiati direttamente nella borsa del GME sono risultati pari a circa 4,62 milioni di MWh (-6,5%), con la liquidità
all'81,2%.
I prezzi medi
si sono attestati tra 112,32 €/MWh del Nord e 112,76 €/MWh del Centro Sud e della Sardegna.