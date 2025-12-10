Barclays investe in United Fintech ed entra nel board

(Teleborsa) - United Fintech
, fintech che fornisce servizi a istituzioni finanziarie e gestori patrimoniali, si è assicurata un investimento strategico
da Barclays
, rafforzando ulteriormente la sua base azionaria composta da importanti banche globali. L'istituto di credito britannico pagherà una somma non divulgata per nuove azioni emesse da United Fintech Group, ottenendo anche un posto nel board
.
Barclays sarà il quinto investitore bancario
in United Fintech, dopo che BNP Paribas
, Citigroup
, Standard Chartered
e Danske Bank
hanno acquisito quote negli ultimi due anni.
Solo nel 2025, la società ha completato due acquisizioni
per aumentare il portafoglio a sette fintech
, continuando ad espandere la sua presenza internazionale con 11 uffici in tutto il mondo e oltre 200 dipendenti.
"Siamo entusiasti di collaborare con United Fintech per accelerare la trasformazione digitale in tutto il settore - ha detto Ryan Hayward, Responsabile Investimenti Strategici di Barclays
- L'approccio di United Fintech alla scalabilità dell'innovazione fintech comprovata è strettamente in linea con la nostra visione di servizi finanziari pronti per il futuro".
"Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Barclays come nostro quinto investitore bancario globale - ha detto Christian Frahm, CEO e fondatore di United Fintech
- Con l'accelerazione dell'intelligenza artificiale nei servizi finanziari, la collaborazione a livello di settore non è mai stata così importante".