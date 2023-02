Pallone spia cinese sorvola USA: Pentagono monitora

(Teleborsa) -avvistato sopra gli Stati Uniti continentali che ha sorvolato uno dei tre campi di missili nucleari americani, la Malmstrom Air Force Base di Billings, nel Montana. E' quanto riportano i media americani.hanno dichiarato che il Pentagono ha deciso di non abbatterlo a causa del rischio di danni per le persone a terra a causa della caduta di detriti. Hanno aggiunto che il pallone sta volando al di sopra del traffico aereo civile e al di sotto dello "spazio esterno", ma non hanno svoluto specificare quanto in alto si trovi.Intanto, un alto funzionario della Difesa ha dichiarato che gliche si tratti di un pallone aerostatico cinese ad alta quota che sta sorvolando siti sensibili per raccogliere informazioni. "È chiaro che l'intento di questo pallone è la sorveglianza", ha detto il funzionario. Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti Lloyd Austin ha convocato una riunione di alti dirigenti militari e della Difesa per esaminare il profilo di minaccia del pallone e le possibili risposte, che sono state presentate mercoledì al Presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Gli Usa hanno contattato i funzionari cinesi "con urgenza" e hanno comunicato la gravità della situazione. Il segretario stampa del Pentagono, il generale di brigata Patrick Ryder, ha dichiarato che "questo tipo di attività è stata osservata in precedenza negli ultimi anni. Una volta individuato il pallone, il governo statunitense ha agito immediatamente per proteggere la raccolta di informazioni sensibili".La Cina, nel frattempo, è al lavoro per verificare i fatti relativi alle affermazioni statunitensi secondo cui Pechino avrebbe fatto volare un pallone spia sul suo territorio, mettendo in guardia contro"La verifica è in corso", ha commentato la portavoce del ministero degli Esteri Mao Ning, aggiungendo che "fino a quando i fatti non saranno chiari, fare congetture e gonfiare la questione non aiuterà a risolverla adeguatamente".