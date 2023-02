Stellantis cambia ticker sui mercati Euronext

Stellantis

(Teleborsa) - A partire da lunedì 13 febbraio 2023,sui mercati. Per la quotazione su Borsa Italiana (ex MTA) diventerà "STLAM", mentre per la quotazione su Euronext Paris diventerà "STLAP"."Data lasulla piattaforma di negoziazione Euronext, si è reso necessario creare due distinti simboli di negoziazione, in quanto ora i due book saranno negoziati nello stesso ambiente", si legge in una nota.Il simbolo "STLA" sullarimane invariato.