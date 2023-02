BIT 2023, Osservatorio Compass: "Nel 2023 cresce il budget medio per le vacanze"

(Teleborsa) - Dopo anni complicati, il turismo è tornato a correre, forse anche più forte di prima. Gli italiani si rimettono in viaggio e nel 2023 cresce il budget medio per le vacanze, che si attesta intorno ai 1.900 euro. È quanto emerge dall'Osservatorio dedicato ai viaggi e alle vacanze pubblicato da Compass in occasione della nuova edizione dellain programma dal 12 al 14 febbraio all'Allianz Mico di Milano.Ad inaugurare l'edizione 2023 sarà domenica 12 febbraio, alle ore 11, laUna volta effettuato il taglio del nastro, la Ministra visiterà gli stand presenti e inaugurerà lo stand Enit alle 12.15. Alle 16 si terrà una tavola rotonda internazionale di alto rilievo promossa dalsu turismo e obiettivi futuri di turismo sostenibile.Quest'anno a supportare la capacità di spesa – rileva l'– ci sarà anche il, una forma di pagamento che piace soprattutto ai Millennials e a chi desidera regalarsi qualche viaggio o qualche servizio in più. Tranquillità e relax sono le parole d'ordine di un turismo che, nel 2022, ha avuto come meta prediletta la nostra penisola, il più delle volte in una regione diversa da quella di origine. A prescindere dalla destinazione, gli italiani si mostrano piuttosto organizzati e autosufficienti nella pianificazione, con le fasce meno giovani della popolazione che preferiscono rivolgersi alle agenzie di viaggio.Nel dettaglio il budget di spesa delle famiglie per viaggiare durante l'anno sarà di 1.930 euro, con un aumento di ben 482 euro sul 2022. Più di un terzo degli italiani (36%) intende concedersi più spesso una vacanza e, per farlo, è pronto a sfondare il tetto dei 2mila euro, arrivando a prevedere una spesa di circa 2.400 euro. Per quasi la metà del campione (49%) viaggiare è il miglior modo per impiegare il tempo a disposizione, seguito da chi vorrebbe dedicarsi più spesso alla cucina (40%) e da chi ascolterebbe più musica e andrebbe a più concerti (38%) o al cinema (33%).Il Buy Now Pay Later – evidenzia lo studio – può rappresentare un aiuto importante per tante famiglie. La conoscenza di questa nuova forma di pagamento è ormai consolidata, infatti circa la metà degli intervistati (42%) sa di cosa si parla, percentuale che sale al Nord (46%), tra i giovani della Gen Z (48%) e tra i Millennials (51%). In generale il BNPL viene apprezzato come strumento a supporto della gestione del budget dedicato alle vacanze, con oltre la metà degli italiani che lo ritiene utile (52%). I Millennials, in particolare, si dimostrano i veri promotori di questa tipologia di pagamento e lo ritengono anche un valido incentivo per viaggiare di più nel 2023.Agli italiani interessano maggiormente tranquillità e lento scorrere del tempo. Non a caso, girovagare nei centri dei borghi e delle città è ritenuto dal 41%, con un picco del 51% per la Gen Z, l'ingrediente fondamentale di una vacanza ideale. Per molti è addirittura irrinunciabile il potersi dedicare al relax completo e al dolce far nulla (24%). Camminate ed escursioni, entrare in contatto con nuove culture e tradizioni, visitare musei e dedicarsi all’enogastronomia sono gli altri elementi ritenuti chiave per una vacanza ben riuscita. A livello generazionale, ai Boomer piace molto partire in compagnia (66%), mentre la Gen Z predilige un’esperienza basata sull'esplorazione (56%). Anche quando si parla di viaggi, chi fa da sé fa per tre o almeno è quello che gli italiani dimostrano con le loro abitudini sull'organizzazione delle vacanze. Il 54% prenota tutto da solo, dal trasporto alle attività e all’alloggio. Quasi un terzo, il 28%, si rivolge invece alle agenzie di viaggio, anche se i senior sono molto più soliti farlo: tra Gen Silent e Boomer si tocca quota 66%. All'estremo opposto, 1 italiano su 10 viaggia ma non organizza nulla ad eccezione del trasporto. Per chi si organizza per tempo, la prenotazione avviene in media 11 settimane in anticipo, circa 3 mesi, con il 25% che preferisce invece il last minute (non più di 2 settimane prima). I più previdenti? Sono i Millennials (32%) che pianificano le vacanze circa 6 mesi prima."Da sempre gli italiani sono desiderosi di viaggiare e scoprire luoghi nuovi, a maggior ragione dopo un tempo prolungato di restrizioni – ha commentato–. Dal nostro Osservatorio emerge un incremento del budget di spesa per il 2022, con una preferenza per i viaggi all'insegna del relax e della tranquillità. Interessante il confronto tra generazioni: i Boomer si dimostrano più flessibili nella pianificazione, spesso demandata alle agenzie di viaggio, mentre i più giovani, come la Gen Z e i Millennials, preferiscono il fai da te, l'esplorazione e una pianificazione anticipata. Anche quando si tratta di organizzare un viaggio, una formula di pagamento come il Buy Now Pay Later, che permette di dilazionare a costo zero le spese nel tempo, può fare da volano alla voglia di partire, fornendo un valido supporto all’intero settore turistico".