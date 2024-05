Cube Labs, si allarga la perdita nel 2023. Cresce il portafoglio partecipazioni

Cube Labs

(Teleborsa) -, venture builder quotato su Euronext Growth Milan - Segmento Professionale (EGM PRO), ha chiuso il 2023 con unin aumento da 52,3 milioni (FY2022) a 53,1 milioni di euro, ricavi derivanti da servizi erogati alle società partecipate in aumento da 1 milione (FY2022) a 1,6 milioni di euro,negativo per 423 mila euro (positivo per 54 mila euro nel FY2022),negativo per 695 mila euro (negativo per 73 mila euro nel FY2022).L'(debito netto) è in diminuzione da 3,3 milioni (FY2022) a 1,6 milioni (debito netto), e in incremento di 0,3 milioni rispetto al 30 giugno 2023 (1,3 milioni). L'Indebitamento Finanziario Netto Adjusted è in diminuzione da 3,6 milioni (FY2022) a 1,8 milioni (1,6 milioni al 30 giugno 2023)."Il: l'ingresso in Borsa, che ci ha consentito di raccogliere capitali fondamentali per sostenere la nostra strategia di crescita, l'avvio di partnership strategiche per accelerare il percorso di internazionalizzazione, a partire da quelle con Modi Science Foundation e FTherapeutics, la costituzione di due nuove startup e l'ulteriore crescita del valore del portafoglio partecipazioni - ha commentato il- Siamo, inoltre, molto soddisfatti dell'andamento del titolo in questi mesi, che ha incrementato in modo significativo il suo valore e fatto registrare la migliore performance del segmento in termini di volume di scambio".