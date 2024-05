Centrale del Latte d'Italia, utile 1° trimestre sale a 1,9 milioni e ricavi stabili

Centrale del Latte d'Italia

(Teleborsa) -ha chiuso il primo trimestre dell'anno con un risultato ante imposte di 2,6 milioni di Euro, rispetto ai 2,3 milioni di Euro del primo trimestre dello scorso esercizio, mentre l'di Euro, inrispetto agli 1,6 milioni di Euro del primo trimestre 2023.Il periodo ha fatto emergere unpari a 81,9 milioni di Euro, contro gli 81,8 milioni di Euro dello stesso periodo dell’esercizio 2023, con unaIl margine operativo lordo (), al 31 marzo 2024, si attesta a 7,3 milioni di Euro, in linea rispetto al dato registrato nel primo trimestre dello scorso anno, pari a 7,4 milioni di Euro.è pari all'8,9%, anch’esso in linea con l’EBITDA margin riportato nel primo trimestre del 2023. Il risultato operativo (), nel primo trimestre 2024, cresce del +17% ed è pari a 3,6 milioni di Euro, rispetto ai 3,1 milioni di Euro, registrati nello stesso periodo dell’esercizio precedente.risulta in linea con quanto registrato nel corso del 2023, passando da - 41,5 milioni di Euro, al 31 dicembre 2023, a -41,2 milioni di Euro, al 31 marzo 2024.