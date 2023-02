PNRR, Consip ha realizzato 47 gare per un valore di 15 miliardi

(Teleborsa) -per garantire alle PA contratti di acquisto funzionali anche ai progetti del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale Complementare (PNC),, per un valore died un totale diPer quanto riguarda i settori, ladelle iniziative di gara (su 47 totali) si concentra nel(tra questi servizi per l’adozione del cloud, per la sanità digitale, ma anche hardware e software),sono realizzate in(per il rinnovo del parco apparecchiature di diagnostica installato nelle strutture sanitarie pubbliche),riguardano il(autobus e veicoli a basso impatto ambientale).A seguito di queste gare,per un valore di, pari a. Il valoredei contratti attualmente disponibile è di(pari al 61% del valore dei contratti attivati).In ambito, oltre a mettere a disposizione delle PAe strumenti di negoziazione per effettuare in modo rapido le acquisizioni funzionali ai progetti, Consip è impegnata su due ulteriori linee di azione:rivolti a buyer pubblici per facilitare l’utilizzo degli strumenti digitali di acquisto e negoziazione;, attraverso la digitalizzazione di processi, funzionalità e strumentiPer quanto attiene al primo compito, al 31 dicembre 2022 sono statiattraverso 225 webinar ed è stata svolta attività di tutoraggio per la conclusione di 384 transazioni attraverso gli strumenti di e-procurement. Per quanto attiene al secondo compito, nel corso del 2022 sono stati realizzati interventi indirizzati all(estensione del perimetro di digitalizzazione degli strumenti di acquisto e potenziamento della infrastruttura tecnologica e di sicurezza della piattaforma) e alla realizzazione dell(ANAC, RGS, Infocamere).