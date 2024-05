Shell, nuovo buyback da 3,5 miliardi di dollari dopo forte 1° trimestre

Shell

(Teleborsa) - La compagnia petroliferaha chiuso ilcon undi 7,7 miliardi di dollari, ben sopra le attese, grazie alle ottime prestazioni operative in tutto il business. Il CFFO di 13,3 miliardi di dollari per il trimestre include un deflusso di capitale circolante di 2,8 miliardi di dollari."Shell ha realizzato uoperative e finanziarie, dimostrando la nostra continua attenzione nel fornire più valore con meno emissioni - ha commentato il- Continuiamo a rispettare i nostri obiettivi del Capital Markets Day, dandoci la fiducia necessaria per avviare un altro programma di riacquisto da 3,5 miliardi di dollari per i prossimi tre mesi".Shell ha comunicatodi azioni proprie da 3,5 miliardi di dollari, che dovrebbe essere completato entro l'annuncio dei risultati del secondo trimestre del 2024. Negli ultimi 4 trimestri, le distribuzioni totali pagate agli azionisti sono state pari al 41% del CFFO. Le prospettive di cashper il 2024 sono invariate a 22-25 miliardi di dollari.