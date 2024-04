ExxonMobil, utile primo trimestre diminuisce più delle attese

Exxon Mobil

(Teleborsa) -, importante compagnia petrolifera statunitense, ha comunicato che glidelsono stati di 8,2 miliardi di dollari, rispetto a 11,4 miliardi di dollari nel primo trimestre del 2023. Gli utili rettificati sono stati di 8,2 miliardi di dollari rispetto a 11,6 miliardi di dollari nello stesso trimestre dell’anno scorso. La società ha spiegato che gli utili sono diminuiti poiché i margini di raffinazione del settore e i prezzi del gas naturale sono scesi dai massimi dello scorso anno per rientrare nell’intervallo storico di dieci anni.L'è stato di 2,06 dollari, inferiore rispetto ai 2,20 dollari per azione attesi dagli analisti, secondo le stime di LSEG.Nel primo trimestre Exxon Mobil ha generato un fortepari a 14,7 miliardi di dollari e undi 10,1 miliardi di dollari. Le distribuzioni agli azionisti di 6,8 miliardi di dollari nel trimestre includevano 3,8 miliardi di dollari di dividendi e 3,0 miliardi di dollari di riacquisti di azioni."La nostra strategia e l'attenzione all'eccellenza nell'esecuzione stanno creando un valore significativo per la società e i nostri azionisti", ha affermato, presidente e amministratore delegato."Abbiamo realizzato un trimestre forte con una, dove la produzione continua a livelli superiori alle aspettative, contribuendo ad una crescita economica storica per il popolo della Guyana - ha spiegato - Nel settore Product Solutions, le nostre ottime prestazioni di turnaround in termini di costi e pianificazione hanno contribuito a raggiungere un volume record di raffinazione nel primo trimestre. Guardando al futuro, stiamo facendo grandi progressi nei nostri piani per aumentare la capacità di guadagno delle nostre attività esistenti attraverso investimenti in asset privilegiati e prodotti di valore più elevato, e ridurre ulteriormente i costi strutturali".