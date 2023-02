Under Armour migliora la guidance sull'utile per azione 2023

Under Armour

(Teleborsa) -, azienda americana attiva nel settore dell'abbigliamento sportivo, ha registratoin aumento del 3% a 1,6 miliardi di dollari (+7% a parità di valuta) nel(terminato il 31 dicembre 2022). Ilè diminuito di 650 punti base al 44,2% rispetto all'anno precedente, trainato principalmente da promozioni più elevate, impatti del mix relativi a maggiori entrate di distributori e calzature e effetti negativi delle variazioni di valuta estera.L'è stato di 122 milioni di dollari (110 milioni nello stesso periodo del 2021). Escludendo 45 milioni in relazione alla vendita della piattaforma MyFitnessPal e altri 2 milioni per benefici fiscali, l'utile netto rettificato è stato di 76 milioni di dollari. L'è stato di 0,16 dollari."Siamo lieti di aver ottenutonel terzo trimestre e di rimanere sulla buona strada per raggiungere i nostri obiettivi operativi e finanziari per l'intero anno", ha affermato ilUnder Armour ha aggiornato la. Le aspettative per la crescita dei ricavi sono invariate a una percentuale di aumento "low single-digit". Il margine lordo dovrebbe diminuire all'estremità superiore dell'intervallo precedentemente fornito da 375 a 425 punti base. L'dovrebbe ora essere compreso tra 0,52 e 0,56 dollari, rispetto all'intervallo precedentemente previsto compreso tra 0,44 e 0,48 dollari.