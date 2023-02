Vigilanza BCE, Enria: "Banche hanno resistito, ma mantengano prudenza"

(Teleborsa) - Laha pubblicato oggi iil cosiddetto esercizio(supervisory review and evaluation process)Questo esercizio fornisce una valutazione complessiva delle sfide che gli "enti significativi" sono chiamasti ad affrontare e la quantificazione dei requisiti patrimoniali e del altre misure di vigilanza che le banche dovrebbero avere per meglio affrontale tali sfide.Loè stato condotto - ricorda una nota della vigilanza -e della dinamica dei mercati finanziari, a seguito dell’invasione russa dell’Ucraina. Nonostante il peggioramento delle prospettive nel corso dell’anno, tuttavia,e della generazione di capitale. Le banche hanno quindi mantenuto in media solide posizioni patrimoniali e di liquidità, con livelli di capitale superiori, nella vasta maggioranza dei casi, a quanto previsto dai requisiti e dagli orientamenti patrimoniali derivanti dal precedente ciclo SREP. Anche i punteggi assegnati sono rimasti nel complesso sostanzialmente invariati.all’impatto economico dell’invasione russa dell’Ucraina, grazie alle loro solide posizioni patrimoniali e di liquidità, all’accresciuta redditività e al continuo miglioramento della qualità degli attivi", ha dichiarato, Presidente del Consiglio di vigilanza della BCE, avvertendo "le difficoltà rimarranno finché la, e gli effetti dell’aumento dei tassi di interesse richiedono un attento monitoraggio. Le banche devonoriguardanti in particolare i sistemi di controllo dei rischi e i meccanismi di governance e".Il(non-performing exposures, Npe) detenute dagli enti significativi - ha sottolineato Enria - "èdi euro alla fine di settembre 2022, il livello più basso dall'avvio della pubblicazione dei dati di vigilanza nel 2015".Nel 2022 lae volte a promuovere la risposta delle banche alle trasformazioni strutturali a medio termine, quali ladel sistema finanziario e la. Tali attività sono state concepite perl’analisi tematica sui rischi climatici e ambientali e i risultati della prova di stress sul rischio climatico. La BCE ha inoltre avviato un progetto di raccolta di conoscenze in tutto il settore bancario per monitorare l’avanzamento della trasformazione digitale e l’adeguamento dei modelli di business.La(Pillar 2 requirements, P2R) fissati per quest’anno dalla BCE in termini di capitale totale è rimasta in linea con i requisiti stabiliti negli anni precedenti, ossia(risk-weighted assets,) rispetto all’1,9% del 2022. Anche i P2Rsono rimasti sostanzialmente. Poiché nel 2022 non è stata condotta alcuna prova di stress sul capitale a livello dell’MVU, gli orientamenti di secondo pilastro (Pillar 2 guidance, P2G) sono rimasti sostanzialmente invariati all’1,3% in media.Lo SREP 2022 ha determinatoa fronte dellealle aspettative della BCE relative alla copertura dei crediti deteriorati (non-performing loans, NPL) erogati prima del 26 aprile 2019. Gli enti sono stati incoraggiati a colmare tali lacune. Ladegli accantonamenti sugli NPL. Le banche che ripianeranno attivamente la carenza dei propri livelli di copertura rispetto alle aspettative della BCE potranno ridurre prontamente il nuovo requisito aggiuntivo nel corso del 2023 senza dover attendere la prossima valutazione SREP. Unaè stata inoltre prevista per i P2R dia operazioni con leva finanziaria o da controlli dei rischi fortemente carenti in tale area. La BCE hanell’ambito dello SREP, al fine di individuare le banche che avrebbero dovuto applicare misure qualitative o un P2R per il coefficiente di leva finanziaria. In esito a tale analisi,adottate dalla BCE.complessivi per il prossimo periodo sono stati portati in media, dal 14,7% del precedente ciclo SREP. In media, i requisiti e gli orientamenti patrimoniali complessivisono passati dal 10,4% nel 2022. Alla fine del terzo trimestre del 2022 l’importo medio di CET1 detenuto dagli enti significativi ammontava complessivamente al 14,7% delle RWA.complessivi è principalmentedefinite dalle autorità nazionali competenti. Nel 2022 i diversi incrementi annunciati per le riserve di capitale anticicliche e a fronte del rischio sistemico, applicabili dall’inizio del 2023, hanno portato il requisito di riserva combinato medio dal 3,6% delle RWA nel primo trimestre del 2022 al 3,8% nel primo trimestre del 2023.Ilnel 2022 è rimasto in mediaincluse nell’esercizio ha ricevuto lo stesso punteggio SREP complessivo del 2021 mentre a metà del restante 8% è stato assegnato un punteggio peggiore. Laprincipalmente negli. In particolare, i rilievi sulla governance interna hanno evidenziato criticità in merito all’, alla loro idoneità complessiva e al loro ruolo di presidio sui rischi. La BCE ha inoltre rilevato che molte banche non dispongono di risorse adeguate per tutte le funzioni di controllo (gestione dei rischi, conformità alle norme e revisione interna). La guerra in Ucraina ha inoltre determinato un, inducendo le banche ad affrontare le carenze emerse negli accordi di esternalizzazione e nei sistemi di sicurezza informatica e di resilienza cibernetica.delle banche sottoposte a vigilanza - ha segnalato Enria - sono stati ritenuti. Le distribuzioni degli utili, dopo lo stop imposto durante la pandemia,. Alcune banche hanno pianificato distribuzioni consistenti di utili - ha spiegato il capo della vigilanza - ed hanno quindinel corso dell'anno "per rimanere flessibili rispetto agli andamenti macroeconomici".