Banca Sistema, utile netto 2022 in calo a 22 milioni di euro

Banca Sistema

(Teleborsa) - Il Gruppo, quotato su Euronext STAR Milan e specializzato nell'acquisto di crediti commerciali verso la PA e di crediti fiscali, ha chiuso ilcon unpari a 22 milioni di euro, in diminuzione del 5% rispetto ai 23,3 milioni del 2021.La business line delha sovraperformato rispetto ad un mercato che già di suo ha registrato una solida crescita, con volumi (turnover) pari a 4.417 milioni, pari ad una crescita del 22% a/a. Lo stock dei crediti della business lineammonta a 933 milioni, stabile a/a (932 milioni) e in lieve calo rispetto al 30 settembre 2022 (958 milioni). Gli impieghi delsi attestano al 31 dicembre 2022 a 106,8 milioni, in aumento del 19% a/a.Il, pari a 85,4 milioni, è in aumento del 4% a/a. Le, pari a 16,7 milioni, sono in crescita a/a (15,7 milioni al 31 dicembre 2021) grazie al maggior contributo delle commissioni attive del credito su pegno. Ilsi attesta a 106 milioni, in calo del 2% a/a per il risultato di tesoreria e le cessioni del CQ, inferiori rispetto allo scorso anno.Con riguardo all'la società spiega che l'attuale contesto caratterizzato da aumenti continui dei tassi operati dalla BCE, con nconseguente graduale aumento dei tassi di raccolta nelle diverse forme tecniche, "ha comportato a partire dal quarto trimestre 2022 unche sti sta rivelando più rapido rispetto alla variazione del rendimento dei portafogli di crediti, una cui porzione è a tasso fisso in particolare per la CQ, con una conseguente contrazione del margine di interesse, che potrà esserecon l'incremento della redditività degli impieghi".