Banca Sistema chiude in ribasso dell'11,3% dopo annuncio OPA di Banca CF

(Teleborsa) -, quotata su Euronext STAR Milan e specializzata nell'acquisto di crediti commerciali verso la PA e di crediti fiscali, ha chiuso la seduta odierna a quotaper azione, inrispetto alla chiusura di venerdì. Stamattina è arrivato l'annuncio sull'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria promossa da Banca CF+, challenger bank specializzata in soluzioni di finanziamento alle imprese in situazioni performing o re-performing.Banca CF+ riconoscerà unper ciascuna azione portata in adesione, rappresentato dalle seguenti componenti: 1,382 euro in contanti; nonché 0,418 euro attraverso l'attribuzione di 21 azioni di, società controllata da Banca Sistema e quotata su Euronext Growth Milan. L'offerente, da un lato, e Gianluca Garbi, SGBS e Garbifin, dall'altro, hanno sottoscritto un accordo, ai sensi del quale gli aderenti si sono impegnati ad aderire all'offerta portando in adesione circa il 24,86% del capitale sociale.L'offerta, ma è intenzione di Banca CF+ (sostenuta da da Elliott Investment Management) procedere alla fusione per incorporazione dell'offerente in Banca Sistema, non appena possibile.ha terminato la seduta a quota 1,96 per azione, in